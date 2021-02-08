Стильная дива: Лорак в дутом пуховике трендового цвета гоголь-моголь вышла в свет

С приближением весны многие модницы начинают дополнять свои аутфиты яркими красками. И одним из трендовых в нынешнем сезоне оттенков историк моды Александр Васильев назвал гоголь-моголь, или цвет омлета. Выбеленный желтый уже поселился в гардеробах многих знаменитостей, в числе которых актриса Агата Муцениеце. Звезда появилась на съемках в стильном брючном костюме, подчеркнувшем ее загар.

Выгуляла дутый пуховик модного цвета и певица Ани Лорак. Звезда появилась на съемках в трендовой стеганой куртке, дополненной черными легинсами и ботинками на массивном каблуке.

К слову, в своем образе эстрадная дива поддержала сразу два тренда, в том числе на дутые пуховики. У исполнительницы целая коллекция укороченных курток, которые подчеркивают хрупкость и стройную фигуру их обладательницы.

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