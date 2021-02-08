«Все прелести напоказ»: Нюша в крохотных трусиках подразнила массивными бедрами на пляже

Нюша уже несколько недель отдыхает на Мальдивах с семьей. Певица рада возможности отдохнуть. В минувшем году она выпустила трек с Егором Кридом, а также не раз экспериментировала с имиджем. В 30 лет девушка не только не боится выглядеть необычно и ярко, но и стремится к этому. Даже после рождения дочки артистка не перестала носить мини и другие откровенные наряды. Она быстро вернулась в форму и теперь дразнит фанатов красочными кадрами из отпуска.

На райских островах Нюша успела поплескаться в ванне и заночевать на водной вилле, прямо над океаном. С собой она взяла целый чемодан купальников. Почти каждый день девушка предстает в новых образах. Понедельник, 8 февраля, она встретила в пикантном наряде. Певица позировала на пляже в трусиках нюдового цвета и футболке. Наряд едва прикрыл ее фигуру. Девушка встала на носочки, показав бедра во всей красе.

Нюша успела получить бронзовый загар. Она решила покрасоваться на пляже. Поклонники были впечатлены тем, в какой форме находится молодая мама. Певица получила множество комплиментов. Но нашлись и те, кто подверг ее критике.

«Хоть прикрылась», «Уже уголек», «Все прелести напоказ», «Какая красоточка», «Поза вожделения», «Уже не знает, как себя показать», «Вот это мать», «Животик прикрыла?», «Сочная девочка», «Муж снимает?», «Орешек скрыла», «Какие вздобные булочки», «Массивные ноги, прям как у спортменов», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также: