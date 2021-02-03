«Спасибо, что прикрылась»: Нюша в откровенном купальнике искупалась в пенной ванне

Нюша в минувшем году отметила 30-летие. Девушка для поклонников остается все той же девочкой 17 лет, которая выступала на музыкальном шоу. Однако за минувшие годы она не только выпустила несколько хитов, но и стала мамой. Девушка состоит в браке с Игорем Сивовым, которому подарила дочку Симбу. После родов артистка быстро вернулась в форму. Она с радостью не только выступает на сцене, но и снимает ролики для «ТикТока».

А не так давно Нюша улетела на Мальдивы. Она отдыхает с семьей на популярном курорте. Девушка успевает не только играть с дочкой, но и устраивать фотосессии с подругами на пляже. Недавно она устроила танцы в лазурной воде, а теперь певица поделилась кадрами, на которых позирует в ванне с пеной и лепестками роз. Певица предстала в леопардовом купальнике с открытыми бедрами. Наряд едва прикрыл ее округлые прелести фигуры.

Нюша показала следы загара на изгибах бедра. Она подогнула одну ногу, закрыв пикантные части тела. При этом артистка улыбалась, демонстрируя белоснежные зубы.

«Закончилась вода… но я вышла из ситуации», — написала звезда.

Поклонники поразились тому, какой откровенный купальник надела певица. При этом многие одарили комплиментами молодую маму. «Раньше вы скоромнее были!», «Офигительно!!! Шикарная женщина!», «Ты же мать», «Фигура прям вау», «Хороша», «Шалунишка», «Спасибо, что прикрылась», «Купальник огонь», «Свою ракушку едва прикрыла», — прокомментировали пост подписчики.

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