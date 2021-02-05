«Я его боюсь!»: Аверин рассказал, из-за кого не пошел на шоу «Танцы со звездами»

Известного актера приглашали в передачу, но он испугался одного из членов жюри.

На канале «Россия 1» стартовал восьмой сезон популярного сериала «Склифосовский» с Максимом Авериным в главной роли. 45-летний актер играет бесстрашного хирурга, который каждый день спасает пациентов, а в новых сериях на кону будет стоять и его собственная жизнь.

Интересно, а в реальной жизни Аверин такой же бесстрашный? В свежем интервью мужчина признался, что хотел бы стать участником шоу «Танцы со звездами», и его даже приглашали в текущий сезон телепроекта, однако актер не пошел из-за Николая Цискаридзе, сидящего в кресле жюри.

«Я его обожаю, даже как-то брал у него интервью, был у его в Академии русского балета, которую он возродил. Он с такой нежностью говорит о своем детище, но когда сидит в жюри — я его боюсь!» — признался Максим в интервью на видеоплатформе «Смотрим».

Уверены, что находящийся в прекрасной физической форме Аверин смог бы удивить судей и зрителей «Танцев со звездами», но для этого придется попросить известного балетмейстера покинуть кресло жюри.

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