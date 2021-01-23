Модные образы на «Танцах со звездами»: дизайнер рассказал, как работает над костюмами Гусевой, Шпицы, Давы и других

На канале «Россия 1» состоялась премьера нового сезона шоу «Танцы со звездами». В этом сезоне на паркете зажгутся новые звезды, среди которых актрисы Екатерина Гусева и Катерина Шпица, блогер Дава и другие. По традиции, компанию им составят профессиональные хореографы.

Помимо танцевальных навыков, телезрители смогут оценить и наряды звезд. А над ними трудился именитый дизайнер Игорь Чапурин. Порталу Teleprogramma.pro он рассказал, сколько дней работает над тем или иным образом и что его вдохновляет.

«Каждый костюм индивидуален, так как индивидуален танец героев. Ведь по задумке шоу, танец — это отдельная история, со своими декорациями и художественной стилизацией», — сказал Чапурин.

По словам модельера, на создание одного костюма в среднем уходит несколько дней. После того, как эскиз утвержден, подключается наша команда конструкторов и портных.

Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили

Так, в первом выпуске шоу у Екатерины Гусевой, которая танцует в паре с Евгением Папунаишвили, был довольно смелый наряд.

«Для Кати мы сделали очень чувственный и смелый костюм, который прекрасно ложится в историю о закрытом клубе сальсы, где Кате уготована роль дивы. Поэтому в нем мы сочетаем блеск, тему нюд и мерцающей металлизированной бахромы. Этот костюм живет в движении, он словно продлевает амплитуду движений за счет «шлейфа» блеска кристаллов и бахромы», — отметил Чапурин.

Катерина Шпица и Максим Щепкин

Катерина Шпица на сцене смогла воплотить страстный образ. Поэтому здесь перед модельером стояла задача помочь в реализации режиссерской задумки.

«Для этого мы придумали очень гармоничное коктейльное платье глубокого винного оттенка и дерзким вырезом на юбке. Благодаря мягкой обволакивающей ткани, мерцающей в свете софитов, платье получилось максимально скульптурным, подчеркивающим движения самбы», — добавил Чапурин.

Дава и Дарья Палей

Внимание телезрителей привлекли не только женские, но и мужские наряды.

«Я очень рад, что участники проекта не только трепетно подходят к своим номерам, но и ирония им не чужда. Поэтому мы сделали для Давы очень броский ироничный «денежный» принт. И он превратился в некий персонализированный «джекпот», который под силу сорвать только по-настоящему азартному игроку. В крое пиджака мы учли наш опыт с балетом, поэтом вещь была сконструирована так, чтобы не мешать движениям танцоров», — заметил модельер.

Антон Шагин и Ульяна Максимкина

А вот актер Антон Шагин исполнял сложный танец — фокстрот. Плюс выступление предполагало довольно холодный синий свет и некоторые спецэффекты, вроде сценического дыма.

«Мне нужно было найти максимально лаконичный, но в то же время четкий образ. Выбор пал на белый костюм с акцентом в виде нагрудного платка в тон платья партнерши. Поэтому пара получилась предельно гармоничной, но в то же время визуально дополняющей друг друга», — отметил Чапурин.

Дмитрий Лысенков и Ольга Николаева

Дмитрий Лысенков и его партнерша Ольга Николаева выступали в костюмах с необычным «облачным» принтом.

«Для Димы мы создали костюм в стиле 70-х, чуть приталенный, но с широкими лацканами. И самое главное тут, конечно же принт — это облака. Мы хотели добиться эффекта, как будто пара танцует в облаках. Ведь танец их номера — свободный парящий джайв — разновидность свинга с быстрыми и свободными движениями. Мы выбрали очень эластичную материю, которая при этом держала форму, несмотря на сложные амплитудные движения. Получилось очень гармонично!», — заключил именитый дизайнер.

Чей образ участников «Танцы со звездами» Вам понравился больше всего?

Добавим, что второй выпуск шоу будет посвящен теме кинематографа. Здесь Игорь Чапурин постарался нивелировать традиционное восприятие бального костюма и представить киношный продукт. Поэтому одежда участников будет максимально отражать стиль эпохи, в которой разворачивается действие картины. Увидеть это все можно будет уже 24 января на канале «Россия 1».

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