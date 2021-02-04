«Лишил меня всего в этой жизни!»: отец Фриске отреагировал на новость о втором ребенке Шепелева

Радостная новость о пополнении в семействе телеведущего Дмитрия Шепелева, ожидаемо, расстроила его главного ненавистника — отца Жанны Фриске, Владимира Борисовича.
«Он меня и семью лишил всего в этой жизни! Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или нет…» — цитирует мужчину Интернет-канал «Звездач».
Фриске не верит, что после рождения еще одного ребенка Шепелев станет лучше относиться к семье Жанны и даст ей видеться с сыном Платоном. В сердцах он заявил, что ему безразличны действия телеведущего, — лишь внук имеет для него значение.
Напомним, 3 февраля, стало известно, что новая возлюбленная Дмитрия Шепелева Екатерина Тулупова беременна от него. Таким образом, у пары, которая имеет детей от предыдущих отношений, появится общий ребенок.