«Даже на отдыхе думает»: Ксения Бородина похвасталась радужными обновками для дочери

Ксения Бородина решила уединиться со своим избранником. Вместе с мужем — бизнесменом Курбаном Омаровым — знаменитость отправилась в солнечный Дубай. Примечательно, что детей звездные родители с собой не взяли. Однако про сувениры для них Ксения не забыла.

Свое утро в отпуске знаменитость начала со вкусного завтрака и прогулки. На улице Ксения заметила белоснежных кошек и долгое время с детским восторгом снимала на камеру животных:

«Смотри сколько их таких. Три. Хорошенькие какие! Все-таки я кошатница».

Также Бородина отметила для себя, что иначе стала относиться к путешествиям и к тому, что происходит вокруг.

«Как остановиться и перестать все снимать. И все-таки возраст дает о себе знать. Стала обращать внимание на деревья. А вот птичка полетела», — заявила телеведущая.

Когда природа все-таки надоела экс-ведущей «Дома-2», она направилась в торговый центр.

«Папуля даже на отдыхе думает про доченьку. Тея с ума сойдет. Так мило. Девочки, сейчас зашла в такой магазин. Даже я в обморок упаду от восторга. Я не представляю, чтобы было бы с моими детьми. Радужная юбка, волшебные палочки… Просто огонь!» — рассказала про подарки для дочерей Ксения.

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