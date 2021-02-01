Яркий отдых: Лопырева в белоснежном платье повеселилась с Бородиной и Жирковой в ресторане в Дубае

Девушки встретились на отдыхе, чтобы не только пообщаться, но и отвести душу. Ведущая «Дома-2» похвасталась тем, как «выпускает пар».

Виктория Лопырева много путешествует. В минувшем году она несколько раз побывала в Арабских Эмиратах, жила в Турции и отдыхала на Мальдивах. А в январе девушка успела на один день прилететь в Москву на праздник к подруге, а потом вернулась в Дубай. Там ее ждал сын Марк Лео, которого она старается не нагружать лишними поездками. А вот Игорь Булатов пока не сопровождает жену, так как занят на новой должности.

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К слову, скучать Лопыревой не приходится. На днях она приняла участие в фотосессии. Также девушка постоянная гостья светских раутов. А 1 февраля блондинка увиделась с подругами — Инной Жирковой и Ксенией Бородиной. Ведущая «Дома-2», который был закрыт в минувшем году, приехала на курорт с мужем Курбаном Омаровым. В Дубае она облюбовала ресторан, где можно бить посуду. Именно там девушки и провели вечер.

Ксения предстала в шортах и жакете черного цвета. А вот Виктория выбрала белоснежное силуэтное платье миди. Жиркова, в свою очередь, появилась в струящемся легком платье с узором. Она первая рискнула побить тарелки.

«И теперь об голову! За ВДВ! Молодец», — командовала Бородина.

А вот Лопырева буквально крошила тарелки одна за одной. Только после того, как все «выпустили пар», подружки стали пробовать изысканные блюда. Они остались в восторге от обслуживания и атмосферы. Муж Бородиной бить посуду не стал. Он со стороны наблюдал за тем, как его жена веселится с подругами.

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