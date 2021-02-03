«Романтический ужин»: 62-летняя Марина Юдашкина в черном костюме посетила ресторан с мужем

Модельер насладился креветками в соусе, зеленым супом и другими блюдами в фешенебельном заведении в Москве.

Марина Юдашкина давно является главной опорой Валентина Юдашкина. Они вместе уже 33 года. Как известно, маэстро создает наряды, которые носят звезды отечественной эстрады. На его показы желают попасть главные модницы страны. Несмотря на то, что несколько лет назад у него обнаружили рак, народный художник мужественно борется с болезнью. Супруга любит готовить для него домашние блюда, но порой они ходят в гости или устраивают себе культурно-развлекательные вечера.

3 февраля Марина решила не сидеть дома. Она вместе с мужем отправилась в один из самых известных ресторанов в Москве, где готовит шеф-повар Владимир Мухин. Для такого случая женщина выбрала черный брючный костюм с водолазкой. Образ она дополнила туфлями в тон и элегантной сумкой. Валентин предпочел надеть белую футболку с кремовым джемпером и пиджаком светло-каштанового цвета.

Супруги насладились изысканными блюдами. Они попробовали и креветок в соусе, и зеленый суп. Марина также не отказалась от десерта — конфет в виде шоколадных кроликов.

«Романтический ужин с Валечкой», — написала бизнесвумен в соцсети.

Поклонники восхитились гармоничной парой. Многие отметили, что модельер прекрасно выглядит, как и его жена. «Как приятно вас видеть», «Приятного аппетита вам Марина и нашему великому кутюрье», «Волшебная подача блюд», «Вы очаровательные! Счастливые и красивые!», «Как то выглядит очень необычно, может вкусно, обычно вы все такое красивое показываете!» — прокомментировали пост подписчики.

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