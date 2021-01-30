Элегантный монохром: 62-летняя Марина Юдашкина в норковой шубе вышла на прогулку с собакой

Валентин Юдашкин не так давно отметил годовщину отношений с женой Мариной. Эту пару называют одной из самых крепких и гармоничной в шоу-бизнесе. Модельер вырастил вместе с возлюбленной дочку, а теперь с радостью нянчит внуков. Свою супругу он часто облачает в наряды, которые создает своими руками. Марина в свою очередь стала для него поддержкой и опорой. Она помогает в бизнесе мужу, поэтому не удивительно, что женщина разбирается в трендах.

Возлюбленная Юдашкина дружит с Аллой Пугачевой. Во многом их вкусы в одежде совпадают. Новый год они отметили вместе. Примадонна выбрала монохромный образ с юбкой плиссе, а жена модельера предпочла черное блестящее платье. Они допоздна танцевали. Теперь их жизнь вернулась в привычный ритм жизни. 62-летняя Марина старается каждый день гулять, поэтому у нее много верхней одежды. Недавно она показала парку с мехом песочного цвета, а 30 января ее выбор пал на норковый полушубок с поясом.

Жена маэстро дополнила наряд бархатными сапогами и лосинами горчичного цвета. У нее получился монохромный образ Марина гуляла с немецкой овчаркой в солнечную погоду. Примечательно, что ранее и Пугачева отметилась в шубе. По всей видимости, им нравится тренд на меха.

Поклонники восхитились тем, как выглядит возлюбленная Юдашкина. «Фото прямо сказка!», «Мариночка прелесть», «Ух ты. Какая красота», «Стильная женщина», «Вы такая прекрасная», «Такая стройняшечка»,» Замечательно выглядите«, «Какая шубка», — прокомментировали пост подписчики.

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