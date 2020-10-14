«Здоровья тебе»: Буйнов поздравил борющегося с тяжелой болезнью Юдашкина с днем рождения

Как отметил музыкант, это большое счастье, что судьба свела их в начале девяностых годов.

Музыкант Александр Буйнов в Instagram поздравил с днем рождения своего давнего друга — модельера Валентина Юдашкина. Ему 14 октября исполнилось 57 лет.

Как отметил Буйнов, Юдашкин — человек без ретуши и фильтров. Он, по его мнению, настоящий народный художник. Певец поблагодарил судьбу, которая свела их вместе в начале девяностых годов. Как добавил Буйнов, творения Юдашкина висят у него в шкафу и когда-нибудь на юбилей друга он достанет их, чтобы поразить общественность.

«С Днем рождения, дорогой друг! Здоровья тебе, не болей! Мы тебя очень любим, все-все! И как хорошо, что родился ты в праздник Покрова Пресвятой Богородицы! Всем здоровья, благодати, любви в сердце, избавления от тревог и болезней!» Александр Буйнов

Напомним, что недавно в Сеть попали свежие снимки Юдашкина из медицинского центра. Модельер уже четыре года борется с раком желудка.