«Вот это впадина»: дочка Веры Брежневой показала певицу в мини-бикини на яхте

Вера Брежнева не скрывает, что предпочитает оберегать личную жизнь от лишнего внимания. Даже семейные фото она публикует крайне редко. При этом недавно певица провела время с мужем Константином Меладзе и дочками от прошлых отношений на горнолыжном курорте. Они уехали в горы, где смогли спокойно отдохнуть. Даже старшая дочка артистки Соня Войченко приехала из США, чтобы побыть с мамой.

3 февраля Вера отмечает день рождения. Обычно она проводит этот день в кругу родных и близких. Одной из первых певицу поздравила старшая дочка. Она разместила в соцсети пикантное фото. В кадре артистка управляет небольшой яхтой. При этом она облачена в мини-шорты и лиф с глубоким декольте. Брежнева засветила упругую грудь. Рядом с ней была еще маленькая дочка, одетая точно так же, как и мама.

«С днем рождения, любимая мама», — лаконично написала Соня.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Брежнева совсем не поменялась. Другие восхитились формами знаменитости. «Героини голливуского фильма! Красивый кадр! Маму с праздником!», «Поздравляем секси-леди», «Вот это впадина у вашей мамули», «А Костик одобрил? Фото такое ого-го», — стали комментировать пост подписчики. Напомним, что у Веры также есть дочка Сара, которая живет с ней. Певица мечтает, что родит еще двоих детей от нынешнего мужа.

Смотрите также: