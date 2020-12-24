«Такие пикантные родинки»: дочка Брежневой продемонстрировала округлые бедра в мини-бикини

Вера Брежнева всегда славилась своей красотой. В 38-лет она продолжает выглядеть свежо и молодо. Более того, что формы певицы будоражат многие мужские сердца. Однако она состоит в браке с Константином Меладзе и не перестает говорить, что обрела счастье. Девушка мечтает подарить ему двоих детей. От прошлых отношений у нее есть дочки: Сара, которая недавно отметила 11-летие, и Соня, живущая в США.

Старшей наследнице звезды уже 19 лет. Она учится и работает, а свободное время любит проводить с друзьями или своим бойфрендом. Недавно девушка провела каникулы в Турции. Она каталась на яхте с подругами. Теперь дочка артистки мечтает снова вернуться в теплые летние дни. Соня опубликовала ряд смелых фото, сделанных на курорте. В кадре она запечатлена в синем мини-бикини незадолго до очередного погружения в воду.

Волосы девушки в кадре мокрые, как и ее купальник. Наследница Брежневой продемонстрировала округлые бедра и пышную грудь. При этом она обладает талией, как у мамы. Поклонники восхитились красотой блондинки. Многие заметили, что на ее теле есть родинки, которые выглядят, как созвездия.

«Моя красавица!» — заявила Вера.

К слову, певица на днях улетела в Дубай с младшей дочкой на отдых. «Просто невероятная», «Ваша фигура восхитительна», «Такие пикантные родинки», «Ох, девочка», «Красивая дочка, как и мама», «Какая горсть родинок», «Вы очень красивая», «Такая аппетитная», «Фигура мечты», «Кто-то стал краше мамы», — стали комментировать пост подписчики.

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