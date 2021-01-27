«Мы начинаем отмечать»: Брежнева позировала в трендовых ботинках на массивной подошве

Вера Брежнева не скрывает, что занимается спортом, чтобы держать себя в тонусе. В 38 лет певица может похвастаться стройной фигурой. К тому же она на сцене предстает в роскошных образах. Вечерние платья в пол всегда идеально сидят на ее фигуре. Но в обычной жизни артистка носит более комфортные и лаконичные образы. Она любит спортивные костюмы в монохромном стиле и объемные пуховики.

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В конце января Вера приехала в Сочи. Она пошутила, что продлила себе отпуск, так как еще недавно отдыхала с семьей в горах, но за границей. На этот раз певицу ждали несколько дней съемок. Сначала она делилась кадрами из гостиницы, а теперь устроила фотосессию в салоне красоты. Артистка предстала в белых джинсах и черной толстовке. Образ дополнили трендовые ботинки на массивной подошве, которые актуальны в этом году.

«Эра Водолея началась! Мы начинаем отмечать! Настроение — позволять своему внутреннему ребенку шалить», — заявила она.

Поклонники восхитились красотой певицы. Брежневу многие одарили комплиментами. «Да уж, мы, Водолеи, такие», «Ну боты очумелые», «Брежнева, вы самая лучшая», «Добрый вечер, крутые брутальные ботинки», «Вас перепутала с сестрой, вы так молодо выглядите, молодец», «Вера, мне кажется, для настроения пошалить твой внутренний ребенок выбрал слишком брутальную обувь, даже для эры Водолея», — прокомментировали пост подписчики.

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