«Как же эротично»: Муцениеце в нюдовом лифе лишила дара речи коллег откровенным декольте

Агата Муцениеце штурмует киноидустрию уже больше 10 лет. Славу ей принес сериал «Закрытая школа», где она познакомилась с Павлом Прилучным. Они поженились и обзавелись двумя детьми. Многие их считали идеальной парой, но в 2020 году актриса ушла от звезды сериала «Мажор». Первое время она не могла скрыть переживаний, но потом девушка стала активно сниматься в новых проектах. Более того, она преобразилась на глазах поклонников.

Муцениеце не только возобновила пробежки, но и нарастила волосы. Она признавалась, что сменила имидж ради съемок, но при этом девушка теперь получает еще больше комплиментов. Недавно она снова стала ведущей детского «Голоса» вместе с Дмитрием Нагиевым. Примечательно, что после развода Агата все чаще балует публику своими откровенными фото. Накануне она и вовсе не постеснялась оголиться на публике.

Актриса решила показать, как нужно надевать белую футболку, если на лице есть макияж. На кадрах, снятых в гримерке, она предстала в нюдовом нижнем белье. Приспущенные штаны прикрыли ее бедра, а вот лиф телесного цвета подчеркнул пышное декольте.

«Супер же! Смотрите, как удобно», — заявила она.

Агата надела пакет на голову, а потом уже натянула футболку. При этом она засветила плоский живот и округлый бюст. Девушке удалось смутить коллег по съемкам, которые за ней наблюдали. Она лишила их дара речь. Поклонники тоже восхитились красотой молодой мамы. «Как же эротично», «Какие шары соблазна», «Такое Прилучному теперь даже не снится», «Фигура шикарная», «Агата, ты просто бомба», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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