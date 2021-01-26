«Как это красиво»: Агата Муцениеце в розовом пальто и джинсах клеш появилась на «Мосфильме»

Актриса решила заинтриговать всех, заявив, что скоро ее увидят в совершенно новом образе.

Агата Муцениеце еще год назад переживала из-за расставания с Павлом Прилучным. Ей пришлось переехать жить в квартиру в Москве и научиться обходится без мужской помощи. Однако она с этим легко справилась. Более того, актриса теперь регулярно снимается в новых проектах и общается как с именитыми артистами, так и с молодыми и перспективными звездами кино. После отпуска на Мальдивах она с новыми силами приступила к работе.

Последние дни Агата ездила на съемки с Александром Робаком. Ее героиня постоянно носит то ботфорты, то кожаные юбки, поэтому девушка признавалась, что чувствует себя невероятно привлекательной особой.

26 января она снова рано встала, но на этот раз, чтобы добраться до салона красоты. Там актриса сделала коррекцию наращенных волос и похвасталась локонами до талии.

«Ну как это красиво все-таки», — заявила она.

Потом Муцениеце прокатилась на автомобиле, слушая музыку. Она была облачена в розовый свитер и джинсы клеш, подчеркнувшие ее фигуру. Изюминкой образа стало пальто в стиле Барби. Звезда добралась до «Мосфильма». Девушка призналась, что приехала на примерку, но раскрывать название проекта не стала.

«Очень жаль, что я не могу вам рассказать, зачем я тут. Но вы скоро все узнаете и будете рады за меня», — похвасталась Агата.

Поклонники, в свою очередь, восхитились тем, как она выглядит. Мама двоих детей заметно постройнела. Ее наряды также стали более женственными.

Смотрите также: