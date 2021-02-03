Семейная идиллия: Стеша Маликова в розовом бикини-бандо предстала с братом на белом пляже

Дмитрий Маликов знаменит не только своим вокалом и длинной шевелюрой, но и крепкой семьей. Он уже почти 30 лет счастлив с Еленой Изаксон, которая подарила ему дочку Стефанию. А в 2018 году суррогатная мать выносила для пары сына Марка. Теперь артист не только сочиняет песни, сидя дома за роялем, но и играет для малыша, которому недавно исполнилось три года. После новогодних каникул певец увез семью на Мальдивы.

Больше всего радуется солнцу и песку Стеша. Она за минувший год успела соскучиться по поездкам. Девушка учится на 4-м курсе МГИМО, а также развивает свой бренд одежды. В отпуске она носит легкие платья и сарафаны. Накануне ее подловили на белоснежном пляже с братом. Они отдыхали на лежаке и смотрели видео. Девушка предстала в розовом бикини-бандо. Она обнажила свою точеную фигуру, грациозно позируя на камеру.

«Никогда не угадаете, что мы смотрим», — призналась Стеша.

Поклонники отметили, что у нее отличный загар. Многие восхитились тем, что девушка с радостью развлекает брата. Другие одарили комплиментами ее безупречную фигуру. «Такая загорелая», «Милые детки», «Неужели новый купальник?», «Прикрыла все пикантности», «Вас прям не увидеть во всей красе», «Марк чем-то заинтересован», «Крутой отдых», «Сейчас все мечтают там лежать», — стали обсуждать фото пользователи Сети.

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