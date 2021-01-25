«Драгоценные моменты»: Стеша Маликова в платье-халате с трендовыми рукавами позировала на белом песке

Дмитрий Маликов не скрывает, что любит свою семью. Он несколько лет назад снова стал папой. Его сыну Марку на днях исполнилось три годика. Также у певца есть дочка Стефания. 20-летняя девушка учится в МГИМО и в минувшем году стала заниматься собственным бизнесом. Теперь она владеет маркой одежды. Наследница артиста увлечена созданием нарядов для сверстниц.

Вот уже несколько недель Маликов отдыхает с семьей на Мальдивах. Его дочка взяла с собой целый чемодан нарядов. Она уже успела отметиться в белоснежном платье, а также показать вечерний лук с юбкой в пол и рубашкой оверсайз. Накануне Стеша устроила фотосессию на побережье с белым песком. Она облачилась в платье-халат салатового цвета с розовым принтом и модными рукавами-колокольчиками.

Девушка позировала на фоне заката, бегая босиком по пляжу. Потом она легла на песочек. Наследница артиста распустила длинные вьющиеся волосы.

«Сколько драгоценных моментов мы упустили, уткнувшись в экран телефона? Я очень много, это и научило меня ценить то, что есть сейчас», — написала она.

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