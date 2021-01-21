Правильная подача: Стеша Маликова в рубашке оверсайз и шифоновых брюках предстала на Мальдивах

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова. Девушка уже давно учится в МГИМО. Она живет самостоятельно, но любит родителей и не отказывается от их поддержки. В минувшем году во время карантина наследница артиста успевала дистанционно учиться, помогать приглядывать за младшим братом Марком и параллельно создала свой бизнес. Теперь студентка выпускает свою марку одежды.

больше по теме Стеша Маликова отметилась в трендовых брюках кюлотах и с сумкой Bottega за 270 тысяч рублей Наследница артиста решила составить уютный зимний образ в кремовых тонах.

В январе Стеша улетела с семьей в отпуск. Она редко публикует пляжные фото. Но на этот раз наследница Маликова решила похвастаться своим новым образом. Если днем она загорает, то вечером наряжается, чтобы отправиться на ужин или дискотеку. На этот раз наследница певца облачилась в рубашку оверсайз и шифоновые брюки алого цвета с принтом. Рубашку она заправила в брюки, подчеркнув талию. Образ дополнил черный клатч с надписью. Также девушка собрала волосы в хвост, открыв изящную шею.

«Девушка, можно с вами познакомиться? Уже не помню, кто прислал мне эту сумку, но спасибо ребята! Вы крутые», — написала она.

Поклонники восхитились вечерним аутфитом Стефании. Многие заметили, что она из простого наряда сделала элегантный, добавив несколько деталей и правильно убрав края рубашки.

«Очень красивая!», «Какая леди, прям милота», «Наряд отпадный», «Сумка очень классная», «Загорелая такая», «Очень мило, рубашка прям подчеркнула вашу бронзовую кожу», — прокомментировали кадры подписчики.

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