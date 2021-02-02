«Вы шикарная и опытная»: Пугачева в черном платье свободного кроя и на шпильках восхитила Айзу

Бывшая жена Гуфа пересмотрела интервью, где Примадонна говорит о старости. Позиция и образ звезды привел ее в восторг.

Алла Пугачева всегда имела внутренний стержень. Она умеет давать отпор злопыхателям. Более того, в 71 год певица выглядит так, что многие коллеги ей завидуют. Сама артистка признавалась, что лишь ради детей теперь все делает, в том числе и ухаживает за собой. Еще несколько лет назад Примадонна постройнела. Тогда она сменила стиль в одежде и стала одеваться более молодежно.

В последнее время Алла Борисовна редко выходит в свет. Она лишь ходит к друзьям и устраивает прогулки с двойняшками Лизой и Гарри. При этом певица всегда подбирает себе образы по последним тенденциям. Моложавый вид артистки удивляет ее фанатов. Айза Анохина, которая была замужем за рэпером Гуфом, пересмотрела интервью с Примадонной, где Алла Борисовна в черном платье оверсайз и на шпильках сидит перед Олегом Меньшиковым. Уже тогда она дала отпор хейтерам.

«Тут пошла тенденция обвинять меня в старости, как будто люди сами не будут стареть. Пишут: «Смотрите, какая она без краски, без всего!» — делилась певица. «Да, я старая. И ничего с этим я поделать не могу», — признавалась звезда. «Плевать я хотела. Мне главное, чтобы ножки мои (кстати, красивые до сих пор) ходили», — с иронией утверждала Пугачева.

Она покрасовалась, показав изящные ноги. Ее вид и слова вызвали у Айзы восторг. Она дала понять, что готова ровняться на певицу. «Красотка! Вы не старая, Алла Борисовна, вы шикарная и опытная», — заметила девушка. Поклонники с ней согласились. Многие отметили, что никогда бы не назвали Примадонну старой.

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