«Мой ласковый и нежный зверь»: Пугачева в розовом джемпере пококетничала с Галкиным

Примадонна не упускает возможности показать свое обаяние. На этот раз она предстала с высоким хвостом, открыв уши. Певица мило побеседовала с возлюбленным.

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе уже почти 20 лет. За это время они построили настоящий замок в деревне Грязь. Ухаживать за старинной мебелью, роскошным садом паре помогают дети. Двойняшки Лиза и Гарри уже начали ходить в школу. Семилетним малышам интересно и порог починить и поменять лампочки в люстре. Обычно пара их вывозит летом на море, но в прошлом году поездка не состоялась. По всей видимости, из-за пандемии пара решила никуда не ездить.

После новогодних каникул Алла Борисовна редко появляется на публике. Поклонники решили вспомнить, как обычно она отдыхает. В одном из фан-аккаунтов было размещено видео, снятое Галкиным несколько лет назад. В кадре певица осматривала птиц в парке. При этом она предстала в нежно-розовом мешковатом джемпере и солнцезащитных очках. Шиньон придал ее прическе объема. При этом Пугачева собрала часть локонов в хвост, открыв шею и уши, что она делает редко.

«Аллочка, тебе нравятся вот эти птицы?» — спросил Галкин. «Ты мне нравишься, мой ласковый и нежный зверь! А-а-а», — пококетничала с мужем артистка.

Поклонники восхитились не только моложавым видом Примадонны, но и ее обаянием. «Какие вы классные, любящие и замечательные!», «Молодец! Не теряет чувство юмора и шарма!», «Да, тяжело остаться в такой шикарной красоте!», «Алла-Аллочка — деФФФчонка — праздник!», «Прибрав волосы, вы еще красивее», «Господи, до чего ж она хороша!!! Как поперло Максу — вот влюбилась же!» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: