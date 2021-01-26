«Обожаю такие пары»: Пугачева в клетчатой рубашке и юбке в пол запечатлелась у камина с Галкиным

Образ Примадонны для портала Teleprogramma.pro оценила имидж-стилист Ольга Трофимова. Она отметила, что супруги прекрасно ладят, поэтому им удается одеваться в одном стиле.

Алла Пугачева редко появляется на публике. В минувшем году она даже отказалась от традиционной поездки на море. Певица все лето провела дома с мужем Максимом Галкиным и детьми. К слову, двойняшки Лиза и Гарри не дают скучать родителям. Семилетние малыши уже ходят в школу, а в свободное время придумывают массу занятий. Дочка артистки интересуется модой и уже не раз хвасталась своими стильными образами.

Накануне юбилей отмечал Вячеслав Добрынин. Примадонна его знает много лет. Она поздравила его, но из замка. Ее сняли на видео журналисты. Певица предстала в клетчатой рубашке, которую она заправила в длинную черную юбку. Акцент на талии был создан с помощью широкого пояса. Она также сделала объемную прическу и неброский макияж. Такую же рубашку надел Галкин. Он тоже поздравил юбиляра. Они стояли у камина в гостиной, который был украшен гирляндой к праздникам.

Поклонники восхитились красотой артистки. Многие отметили, что такой стиль ей идет. «Снова шикарно выглядит», «Женщина — шедевр», «Какие красивые», «Талия — огонь», «Обожаю ее стиль», — стали комментировать кадры пользователи Сети. А для портала Teleprogramma.pro оценила образ звезды имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Алла Борисовна с Максимом демонстрируют нам повседневный family look. Они предстали в рубашках в клетку, которые гармонирует между собой. Блондинка и брюнет в одинаковой клетке. Смотрится стильно, гармонично и, исходя из их образов, видно, что у них хорошие взаимопонимание не только в общении, но и создании образов. Всегда, когда они выходят в свет, они стилистически всегда одеты либо в одной цветовой гамме, либо в одном стиле. Обожаю такие пары, где один дублирует другого», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.

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