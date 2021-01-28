«Песочек прям в ложбинке»: Мария Горбань в лифе-бюстье не смогла спрятать наливную грудь

Мария Горбань снялась в десятках кинокартин. При этом зачастую ей приходится играть роковых красоток. Однажды ей довелось исполнить роль экранной жены Дмитрия Нагиева. Она была так убедительна, что поклонники до сих пор считают, что телеведущей к ней неравнодушен. При этом она замужем за Кириллом Зоткиным и воспитывает дочку Стефанию от прошлых отношений.

Недавно Мария отдохнула на Мальдивах. Она несколько недель провела на белом пляже, принимая солнечные ванны. Актриса постоянно носила на отдыхе то шелковые платья, то откровенные купальники. Как оказалось, один пикантный кадр она припасла на потом. Уже вернувшись домой, Горбань опубликовала фото, на котором предстала в лифе-бандо. Она извалялась в песке, поэтому песчинки украшали ее лицо и даже пышную грудь.

«Он видит меня такой», — написала звезда.

Снимок сделала муж девушки. Поклонники отметили, что 34-летняя артистка обладает сногсшибательным телом. Многие осыпали ее комплиментами. «Нежняшка», «Натуральная красота», «Видно, что любит вас», «Песочек прям в ложбинке», «Ох, грешный ангел», «Вы просто огненная», «Момент пойман удачно», «Я бы тоже любовался», «Такое даже не приснится», «Обожаю этот кадр», — прокомментировали пост подписчики.

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