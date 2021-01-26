«Где-то икает Нагиев»: Мария Горбань с влажными волосами и без лифчика устроила танцы

Мария Горбань редко появляется на публике. Когда она находится в Москве, то усердно работает и постоянно ездит на съемки. А вот в отпуске актриса наслаждается теплой погодой и посвящает себя мужу Кириллу Зоткину и дочке Стефании. Большую часть времени в году девушка путешествует. Еще недавно она была на Бали, а теперь нежится на мальдивском побережье. С собой блондинка снова взяла чемодан одежды.

Ранее Мария показала свою точеную фигуру в молочном купальнике. Поклонники отмечают, что девушка обладает необыкновенно красотой. На этот раз актриса нашла способ, как лишить дара речи фанатов. Она облачилась в тонкое платье-сорочку золотистого цвета. Блондинка обошлась без нижнего белья. Она стала соблазнительно танцевать у зеркала. Горбань пошалила, приподнимая подол наряда. Ее влажные волосы придавали еще больше пикантности.

«Ты — единственное море, в котором мой инстинкт самосохранения равен нулю… И когда я в тебе тону, то с улыбкой иду ко дну…» — написала звезда.

Поклонники посчитали, что это послание для экранного мужа девушки, Дмитрия Нагиева. Они не раз снимались вместе и играли пару. Другие восхитились красотой молодой мамы. «Какая красивая», — одарила ее комплиментом Надежда Сысоева. «Маша, вы бомба! Высшая степень женственности и красоты!», «Взгляд плавно перешел на кровать на подоконнике, мечта», «Маша, вы просто секс», «Вот это женственность», «Какая шалунья», «Это как можно?», «Где-то икает Нагиев или начал икать», — прокомментировали пост подписчики.

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