Мальдивский стиль: Стеша Маликова облачилась в молочный купальник, как у Марии Горбань

Дочка Дмитрия Маликова приехала на курорт и выбрала один из нежных образов.

Стеша Маликова еще недавно трудилась в Москве над новой коллекцией одежды. Дочка Дмитрия Маликова только начинает развивать свой бизнес, поэтому много времени тратит на разработку каждого образа.

На днях она оказалась на Мальдивах. Этот курорт стал особенно популярен зимой среди россиян, когда открыл свои границы и снова стал принимать туристов.

больше по теме Стеша Маликова отметилась в трендовых брюках кюлотах и с сумкой Bottega за 270 тысяч рублей Наследница артиста решила составить уютный зимний образ в кремовых тонах.

Пока Маликова наслаждается теплой погодой и спокойствием, поэтому редко делится снимками. Однако накануне она позировала на пляже в молочном купальнике с завязками. Летний образ девушка дополнила шортами. Наряд подчеркнул бронзовый загар ее кожи.

«Между тобой и мной тысяча миль, только тысяча миль между мной и тобой», — написала Стеша.

Примечательно, что в этот же день в таком же купальнике на соседнем острове загорала Мария Горбань. Актриса тоже недавно прилетела на курорт, чтобы отдохнуть с семьей. Она продемонстрировала точеные формы в откровенном наряде. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда сериала «Кухня».

«Мария, вы очень красивая, душой и телом», «Какая Маша, какой вид», «Да, что ты творишь своей красотой», «Статуэточка», — стали писать подписчики.

Дочка Маликова тоже смогла впечатлить пользователей Сети.

«Как куколка», «Волосы нереально крутые!», «Любуюсь», «Такая нежная и невинная Лолита», — прокомментировали пост подписчики.

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