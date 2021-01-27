«Купальник слился с загаром»: Анна Седокова сразила отдыхающих округлыми бедрами у бассейна

Анна Седокова всегда любила путешествовать. Вот уже больше года девушку сопровождает ее возлюбленный Янис Тимма. Не так давно они сыграли свадьбу. Баскетболист полюбил эффектную певицы с тремя детьми от разных мужчин. Более того, спортсмен во всем поддерживает свою избранницу. Артистка обладает нестандартной фигурой, которую любит демонстрировать. Раньше ее часто критиковали за откровенные фото. Теперь у многих многодетная мама вызывает восхищение.

Не так давно Анна снова приехала в Майами. Там у нее есть возможность видеться с дочкой Моникой, которая живет с отцом. При этом певица не упускает возможности и целые дни проводит на пляже. За несколько недель девушка стала выглядеть словно мулатка. Свой загар она решила подчеркнуть, надев кружевное боди цвета кофе. Седокова позировала в бассейна, обнажив округлые бедра. На ее голове была соломенная шляпка с широкими полями.

«Столько бед и проблем, вроде не до стихов… И устав от судьбы передряг, закрывалась она на тринадцать замков, ключ оставив снаружи… в дверях…» — написала звезда.

Отдыхающие обратили внимание на пышнотелую красотку. Многие лишились дара речи. Анна также впечатлила и своих поклонников. Комментарии к посту она ограничила, но некоторые фанаты успели одарить ее комплиментами. «Какой загарчик», «Царица», «А я вас видел, но прям дара речи лишился», «Купальник слился с загаром», «Ох, мягкие булочки, так бы и съел», — стали обсуждать кадр пользователи Сети.

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