«Спелый орешек»: Анна Седокова в мини-бикини засветила аппетитные формы крупным планом

Анна Седокова раньше выступала в составе группы «ВИА Гра». Как известно, в коллектив попадают только девушки необычной красоты. Потом девушка стала строить сольную карьеру. Эффектная фигура стала козырем артистки. Примечательно, что посл третьих родов она долго не могла похудеть. В итоге певица стала обладательницей весьма соблазнительных форм, которые теперь она предпочитает подчеркивать дерзкими нарядами.

Недавно Анна улетела отдыхать. Она проводит время с Янисом Тиммой и своими детьми на море. Наряды певицы на курорте с каждым разом становятся все откровеннее. А на пляже артистка всегда привлекает к себе внимание. Недавно она засняла, как колышется ее грудь во время поездок на машине. Теперь Седокова опубликовала пикантный кадр, на котором приняла сексуальную позу на пляже. Она склонилась к камере в лимонном мини-бикини. Загорелая звезда с мокрыми волосами красиво обнажила округлый бюст и аппетитные бедра.

«Надеясь на лучшее, готовясь к худшему и не удивляясь ничему промежуточному», — написала она.

Комментарии к посту Анна ограничила. Однако поклонники успели восхититься ее красотой. Многие были поражены тем, как выглядит мама троих детей. «Воу! Аня, аккуратнее», «В такой позе! Посрамись», «Шоколадная конфетка», «Какая девочка», «Вот так бедра, спелый орешек», «На вас все смотрят на пляже?», «Как Янис такое допускает?», «Женщина огонь», — прокомментировали пост подписчики.

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