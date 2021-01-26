«И как только уместила?»: Анна Седокова в крошечном бикини блеснула пышной грудью на весь пляж

Анна Седокова не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Певица не раз переживала, что не смогла вернуться в форму после третьих родов. А когда девушку год назад засняли на пляже, показав ее целлюлит, то артистке пришлось признаться, что она не идеальная, но научилась любить себя. После этого бывшая солистка «ВИА Гры» встретила свою любовь. Она вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму.

Примечательно, что спортсмен во всем поддерживает Анну. Он порой сам снимает ее в пикантные образах. Вот уже несколько недель певица отдыхает в Майами. Она заполонила Сети откровенными фото в купальниках. В очередной раз артистка появилась на пляже почти голой, надев нюдовое бикини. Она позировала, сидя на коленках. Седокова блеснула пышными бедрами и внушительной грудью, которая едва поместилась в лиф.

Вечером артистка накинула на плечи белую рубашку. Она не стала ее застегивать, подразнив весь пляж пышными формами. Комментарии к свои постам звезда ограничила, но поклонники успели одарить ее комплиментами. Если раньше многие осуждали многодетную маму за стремление себя показать во всей красе, то теперь Анна чаще всего вызывает у фанатов зависть. «Вот это бюст! И как только уместила?», «Грудь просится на ручки. Такая аппетитная», «Очень красивая женщина», «Скольких вы свели с ума уже?» — стали комментировать кадры пользователи Сети.

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