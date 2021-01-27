«Волны впадинку ласкают»: Пелагея в леопардовом бикини шаловливо поплескалась в океане

Пелагея в минувшем году снова стала свободной девушкой. Она объявила о расставании с Иваном Телегиным. При этом певица сохранила дружеские отношения с хоккеистом. Она не запрещает ему видеться с дочкой Таисией. Более того, он отмечает с ним праздники. На этот раз спортсмен был с наследницей на Рождество. Потом артистка уехала отдыхать в Дубай, где развеялась на концерте Григория Лепса.

21 января день рождения отметила дочка звезды. Пелагея привезла ее на Мальдивы. Там девочка получила заветный торт. Теперь певица отдыхает с ней на райском острове. Примечательно, что обычно она редко оголяется, но после развода ее наряды стали более женственными. Артистка также дразнит фанатов кадрами с пляжа. Накануне девушка порезвилась с наследницей в океане. Она зашла в лазурную воду в леопардовом бикини.

Пелагея плескалась в воде с дочкой, которая напевала классическую музыку. Певица тоже пела, а в это время волны ласкали ее тело. Поклонники пришли в восторг от такой картины. Многие осыпали комплиментами 34-летнюю артистку, так как она находится в прекрасной форме. «Две красоточки», «Какие прекрасные, теплые девочки», «Какие милые девочки!»,«Волны впадинку ласкают», «Манящие персики», — прокомментировали пост подписчики.

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