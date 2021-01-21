«Вот это вид!»: Пелагея в винном купальнике в горох обнажила изящные бедра в бассейне с дочкой

Пелагея уже год считается свободной девушкой, хоть развод она получила не так давно. Певица не скрывала, что рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным. Даже ради дочки Таисии они не стали сохранять брак. Артистка стала еще больше работать. По мнению поклонников, она постройнела и похорошела. Даже наряды девушки стали более смелыми и женственными. Теперь она все чаще подчеркивает декольте и стройность ног.

Недавно Пелагея отдохнула в Дубае, где смогла повеселиться на концерте Григория Лепса, а на днях она приехала с наследницей на Мальдивы. Там певица отметила день рождения дочки, которой исполнилось четыре года. В честь этого события девушка показала кадры с островов, где она то позирует с наследницей в легких платьях, то отдыхает на пляже. Артистка даже поделилась кадрами, на которых резвится в бассейне с малышкой.

34-летняя звезда позировала в купальнике винного цвета в горох. Также ее образ дополняла шляпа. В какой-то момент певица намокла и продемонстрировала изящные бедра в облегающих бикини. А вот Таисия в розовом купальнике плескалась в бассейне, на глазах мамы.

Поклонники были очарованы нежными кадрами. Некоторые также восхитились фигурой молодой мамы. «Вот это вид!», Круто отдыхать на Мальдивах«, «Купальник у вас забавный», «Какая мясистая, а так не скажешь», «Очаровательная Поля», «Мама во всей красе», — прокомментировали пост подписчики.

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