Платья, торт и океан: Пелагея показала, как отметила день рождения дочки на Мальдивах

Певица привезла наследницу на остров, чтобы там не только отдохнуть, но и устроить ей праздник.

Пелагея является одной из самых известных исполнительниц романсов и народных песен. Она выступает со своей группой. В минувшем году девушка много работала: она участвовала в съемках КВН и других проектов, но свободное время артистка старается посвящать дочке Таисии. После развода с Иваном Телегиным девушка живет с наследницей и сама ее воспитывает, но не запрещает хоккеисту видеть малышку.

Недавно Пелагея отметила Новый год. Она устроила застолье с родными дома. А вот Рождество певица отпраздновала с Телегиным, чтобы порадовать дочку. После этого девушка увезла наследницу в Дубай, где они отдыхали, гуляли по пустыне и видели верблюдов. А к 21 января артистка прилетела с малышкой на Мальдивы. Именно на райских островах она решила отпраздновать день рождения своего ребенка.

В соцсети Пелагея опубликовала видео. Она засняла, как проходило их путешествие. Сначала Таисия предстала с маленьким чемоданом и в панамке. Так она шла к самолету.

«Тась, ты путешественница? А куда летишь, помнишь?!» — спросила мама малышку. «На Мальдивы», — ответила кроха.

Потом уже на пляже певица устроила девочке фотосессию. Малышка позировала в топе и шортах. А вот утром они оделись в одном стиле — в голубые платья и шляпки. За завтраком Таисия уже ждала, когда начнется праздник. На пляж она пришла в клетчатом комбинезоне. Там ей накрыли на стол и вручили торт.

«Я буду это есть? И клубнику я буду есть?!» — обрадовалась кроха. «Тасе сегодня четыре года. Расти доброй, отзывчивой, прекрасной, как твоя мама Поля! С днюхой, девочки!» — гласит подпись к посту.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие одарили семью звезды комплиментами.

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