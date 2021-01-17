«Благодатные вершины»: Горбань показала, как колышется ее полный бюст без пуш-ап

Мария Горбань устроила продолжительные каникулы на Мальдивах, и это далеко не первый отпуск звезды на райских островах за последние несколько месяцев. Звезда сериала «Кухня» чувствует себя на курорте словно рыба в воде и дразнит поклонников знойными кадрами в своем Instagram.

На последнем из них она решила показать свою шикарную грудь во всей красе, выложив в Сеть видео в терракотовом купальнике без пуш-ап. Красиво позируя под музыку, она запечатлела волнующие движения, которые не остались без внимания ее подписчиков.

«Грудь!», «Я ору от этой груди», «Знаете, как китайцы называют грудь? Благодатные вершины! Вот у Маши они именно такие – благодатные», «Хороша, чертовка!», «Какая пышная, восторг!», «Ням девочка», «Ну до чего красивая девушка. Маша, Вы неземная. И Мальдивы Вам оооочень идут», — написали пользователи Сети в комментариях блога.

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