«Интересный вид сзади»: Бузова в белом платье с длинным шлейфом засветила трусики на публике

Ольга Бузова еще недавно демонстрировала счастье, отдыхая с Давидом Манукяном. А потом она отметила день рождения в Москве, собрав родных в ресторане. В тот день у нее произошел разлад с бойфрендом. На девушку свалилось разом много неприятностей. В итоге она объявила о расставании с возлюбленным и на несколько дней пропала из поля зрения поклонников. При этом телеведущая намекнула, что блогер очень плохо с ней обращался, о чем она замалчивала.

Но 25 января Ольга появилась на публике в новом образе. Она устроила светский раут, чтобы встретиться с друзьями. Девушка обещала, что праздновать 35-летие будет не один день. На этот рах она облачилась в откровенное платье белого цвета со стразами и крыльями с перьями. Наряд имел шлейф и открытую спину. Пикантности добавила сеточка в районе ягодиц, которая позволила ей засветить трусики и пятую точку. Перчатки, а также длинные нарощенные волосы дополнили ее образ.

«Вот она, новая я. С нетерпением жду встречи со своими друзьями», — заявила звезда.

На празднике она позировала перед фотографами, не стесняясь показывать фигуру во всей красе. Поклонники были удивлены такому смелому наряду. Многие восхитились ее красотой. «Боже, это нереально! Ты с другой планеты! Красота», — отметила Мария Погребняк. «Спиной к прошлому, лицом — к светлому будущему!», «Барби 90-х. Да красотка вы, Оля», «А что не голая? Ужасный образ», «Оль, просто срам», «Интересный вид сзади», — прокомментировали пост подписчики.

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