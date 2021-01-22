«Нас больше нет»: 6 веских причин, почему Ольга Бузова и Дава могли расстаться

Teleprogramma.pro называет несколько причин, которые теоретически могли привести к разрыву влюбленных.

Грустная новость для всех поклонников Ольги Бузовой. Похоже, поющая телеведущая и ее возлюбленный Давид Манукян, более известный как Дава (он же Dava), расстались. Об этом сама Ольга сообщила в своем Инстаграме.

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи», — написала Бузова в соцсетях.

Также ведущая попросила своих читателей не задавать больше вопросов, уточнив, что переживает сейчас не лучшие времена.

«Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас», — приводим слова Ольги Бузовой дословно.

Однако недавно только влюбленные праздновали свадьбу на Мальдивах по местным традициям. Она, конечно, не имеет юридической силы, но все же… Что же могло случиться?

В сторис Ольги появилась запись, что Дава постоянно изменял и избивал ее. Бузова отметила, что заблокировала бывшего во всех соцсетях и посоветовала своим подписчикам поступить так же.

Teleprogramma.pro составила еще несколько возможных причин, которые могли привести к расставанию Ольги с Давой.

Бузова приревновала возлюбленного к партнерше по проекту «Танцы со звездами». Танец участников шоу получился настолько чувственным, что возникло подозрение о зарождении новой влюбленности. Хотя это можно списать на профессиональную подготовку Давы. Он много лет занимался бальными танцами и в юности в паре со своей партнершей даже становился чемпионом Сибири. Ольга вдруг поняла, что Давид ею просто пользуется, что теперь, после романа с ней, он получил все блага популярности: много подписчиков, возможность дружить с поп-королем Филиппом Киркоровым, принимать участие в тех же «Танцах со звездами». Все вышеупомянутые причины послужили тому, что Дава просто стал уделять Ольге Бузовой меньше времени. И она как человек, требующий к себе постоянного внимания, просто не смогла смириться с этим. Ольга вдруг захотела родить ребенка. Но карьера Давы резко пошла в гору, и он решил сосредоточиться на своих проектах. Хотя могло быть и все наоборот. Давид Манукян не раз говорил, что любит детей. А Ольга, как натура утонченная и Достоевским увлеченная (одна из любимых книг Бузовой – роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского) еще не готова возиться с младенцами. Она пока думает о высоком. Многие выдвигали версию, что отношения Ольги и Давы основаны на договоренности, что их роман – всего лишь пиар. И теперь, когда каждый пережил вторую волну популярности, контракт просто закончился… Согласимся со «злобными зрителями»: Ольге просто нравится образ брошенной женщины, ей доставляет удовольствие, когда ее все холят и лелеют, любят и жалеют. И однажды Давиду просто надоело ее утешать…

Очень грустно, когда любовь уходит. И каковы бы ни были причины расставания пары, Teleprogramma.pro желает Ольге Бузовой наконец обрести свое личное счастье.

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