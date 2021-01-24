Королева пляжа: Бузова, Лопырева и Муцениеце выбрали самые модные купальники предстоящего лета

Еще в начале прошлого века женщины не могли позволить себе, показывать свою фигуру даже на пляже. Это было строго запрещено. Но уже в 20-х годах нравы заметно смягчились. Девушки стали носить первые купальные наряды. Они были несуразными, но закрывали ягодицы и бюст. Спустя еще десять лет, за бикини взялись модные дизайнеры и с тех пор у женщин есть выбор. О том, как в 2021 году стать королевой пляжа и подчеркнуть свои достоинства, рассказала фэшн-эксперт Vogue Анна Бжедугова.

Ольга Бузова

Уже зимой селебрити открыли пляжный сезон. Одни нежились на Мальдивах, другие приехали в Дубай. Одной из тех, кто предпочел острова, зимней стуже, стала Ольга Бузова. Девушка всегда следит за трендами, поэтому с собой она взяла целый чемодан бикини.

«Супермини снова в тренде, так что обожатели «Спасатели Малибу» и моды на 2000-е могут возрадоваться. Причем такой фасон будет сидеть идеально не только на худышках, но и на девушках с формами, ведь бретели на бикини, которые обрамляют пышные бедра, считается трендом не только ушедшего, но и текущего года», — отметила Бжедугова.

Также Ольга взяла с собой несколько слитных купальников с пикантными разрезами. В них лучше не загорать, а устраивать фотосессии, что она и делала.

«Да, слитные купальники с нестандартным соединением — это заслуженный пляжный тренд. В нем нет ничего нового, скажу больше — любой слитный бланковый купальник будет актуальным еще несколько сезонов. Это вечная классика. Вырез может показаться слишком откровенным для тех, чья форма груди отличается пышностью, но закрытые детали тела уравновешивают ситуацию», — отметила эксперт.

К слову, у Бузовой даже мини-бикини имеют то звериную расцветку, то цепочки, то причудливый узор, что всегда привлекает внимание к ней.

«Насколько низкое бикини — опасный способ привлечения внимания на пляже. Мода на 2000-е до сих пор в самом разгаре, но она не должна граничить с откровенной пошлостью. Хочется похвалить купальник за животный принт. Зебра, змея, леопард — союзники плавательных костюмов в ближайшем сезоне», — добавила Анна.

Но на этот раз звезда также допустила оплошность. Один ее купальников оказался антитрендом сезона.

«Стразы на купальниках можно официально считать умирающим трендом. Сейчас камни смотрятся нарочито неестественно, ведь мода перетекает в урбанизацию и экологичность», — заверила эксперт.

Анастасия Волочкова

Промах допустила и Анастасия Волочкова. Балерина обладает выдающимися формами, но купальники выбирает весьма старомодные. У нее нашелся комплект со стразами, а также неоновые бикини с шортами. Однако у балерины есть другой способ быть королевой пляжа. Артистка обожает садиться на шпагат.

Агата Муцениеце

А вот Агата Муцениеце после развода старается подчеркивать фигуру, особенно пышный бюст и плоский живот. Как и Ольга Бузова, она не прочь надеть миниатюрное бикини. При этом актриса выбирает однотонные купальники ярких цветов от алого до горчичного.

Ксения Бородина

Ксения Бородина признавалась, что избегает вульгарности. Даже наряды для пляжа она выбирает особенно тщательно. В отпуске она предпочитает изящно подчеркивать достоинства фигуры. Так, телеведущая выбрала купальник с завышенной посадкой трусиков и топом с ниспадающими рукавами-завязками.

«Отличный вариант купальника на этот и следующий сезон! Минималистично и стильно, высокая посадка может удачно скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства фигуры. Черный цвет купальника — незаменимая классика, а плотные бретели и топы придают пляжному образу элегантности», — отметила Бжедугова.

Также у Ксении оказалось монокини на одной бретельке. Купальник из сжатой ткани скрыл изъяны ее фигуры, особенно, область живота.

«Еще один стильный вариант слитного купальника. Зеленый цвет очень гармонично смотрится в морском антураже и является неоспоримым трендом в 2021 году, причем не только на пляжную, но и на повседневную одежду. С прозрачными бретелями нужно быть аккуратнее, но в этом случае это часть задумки дизайнера, которая полностью оправдывает себя», — пояснила Анна.

Стефания Маликова

Очень любит слитные и монохромные купальники Стеша Маликова. Дочка Дмитрия Маликова, несмотря на свою юность, выбирает элегантные бикини, которые красиво обрамляют фигуру. Порой она даже прикрывает бедра парео или носит пляжные халаты, чтобы выглядеть эстетично.

Настя Каменских

Еще одной пышнотелой красоткой является Настя Каменских. Певица не стесняется оголяться. Она любит носить мини-бикини не только пастельных тонов, но также на завязках или с анималистическим принтом. Расцветка под коровку особенно понравилась ее фанатам.

«Животный принт и высокая посадка — вот на что должны обратить внимание девушки с формами при выборе купальника. Удобные топы уже давно заменили бикини на завязках и выглядят даже сексуальнее, при правильном подборе размера и модели», — поделилась эксперт.

Виктория Лопырева

К слову, Виктория Лопырева тоже в этом сезоне выбрала купальник с животным принтом. Ее асимметричный топ был раскрашен под зебру, а трусики с высокой талией скрыли животик. Такие купальники выглядят особенно эффектно и подчеркивают любые формы.

Ольга Орлова

А вот Ольга Орлова любит купальники и лифы-бюстье. На ее пышных округлостях фигуры они не скатываются и держат форму. Также такой тип купальников удобен тем, что после дня на пляже не остается следов от бретелек, так как их просто нет.

«Монохромный купальник без лишних деталей — это классика, понятная всем. Но нельзя в этом случае забывать про особенности фигуры, которые будут подчеркивать линии слитного пляжного костюма. Так, например, фигура типа «груша» или «яблоко» будут смотреться визуально массивнее», — предупредила Бжедугова.

Справка Teleprogramma.pro

Анна Бжедугова, модный эксперт. Окончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.

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