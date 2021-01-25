Лопырева в белоснежном платье с юбкой-тюльпаном повеселилась на вечеринке в Дубае

Модель поделилась кадрами, на которых танцует и празднует день рождения владельца одного из роскошных отелей в Арабских Эмиратах.

Виктория Лопырева не скрывает, что любит путешествовать. За январь она успела совершить несколько перелетов. Девушка побывала в Майами, где увиделась с подругами. Также она успела на один день прилететь в Москву, чтобы посетить вечеринку дизайнера Анастасии Задориной. Потом модель вернулась в Дубай, где оставила своего сына Марка Лео. Теперь блондинка вновь окунулась в светскую жизнь Арабских Эмиратов.

На днях Виктория отправилась на вечеринку. Она решила поздравить владельца роскошного отеля в Дубае, шейха Monther Darwish. Девушка на банкете появилась в элегантном белоснежном платье миди с юбкой-тюльпаном. Она также дополнила образ нежными босоножками. Лопырева сделала объемную укладку и вечерний макияж. Вместе с подругами она пела и танцевала. Модель насладилась выступлением артистов.

В соцсети Лопырева поделилась кадрами с мероприятия. Она восхитилась роскошным тортом с миниатюрной фигуркой именинника. Также певица показала красочное шоу, которое было на вечеринке. А вот поклонники восхитились красотой самой знаменитости.

Напомним, что Виктория недавно получила высокую должность в Москве, поэтому теперь чаще будет прилетать на родину. Также ее муж Игорь Булатов стал зампредом правительства Республики Коми, поэтому он редко сопровождает супругу в поездках.

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