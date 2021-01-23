Виктория Лопырева в белоснежном платье миди встретилась со знаменитым аргентинцем

Виктория Лопырева много путешествует. Она не скрывает, что ей нравится проводить время на море. Почти весь прошлый год модель отдыхала в Дубае, а потом в Турции. В январе этого года она съездила в Майами, где жила, когда была беременна. А на днях девушка неожиданно посетила Москву. Однако она приехала только ради подруги Анастасии Задориной, которая устроила вечеринку в честь дня рождения.

Но теперь Виктория вернулась в Арабские Эмираты, где ее ждал сын Марк Лионель. Малышу скоро исполнится два года. Муж девушки Игорь Булатов раньше путешествовал с ней, но теперь он занят на новой должности. Но скучать модели не приходится. Она то участвует в фотосессиях, то видится с подругами. А накануне Лопырева увиделась со знаменитым аргентинцем Аланом Фаеной. Он не только программист, но и отельер в родном Буэнос-Айресе, а также в Майами.

Девушка выглядела элегантно в белоснежном приталенном платье миди. Наряд дополнили босоножки в тон с открытым носком. Она держала в руках сумку с ремешком из жемчуга. Примечательно, что Виктория сочеталась по цветовой гамме с Аланом.

«Когда безумие и фантазия танцуют вместе во имя лучшего мира! Какая радость видеть вас в Дубае, дорогой Алан. Я очень надеюсь, что когда-нибудь у нас будет возможность остановиться в его отелях не только в Майами и Буэнос-Айресе, но и в Дубае! Дубай нуждается в вашем творчестве!» — написала звезда.

Многие поклонники отметили, что девушка их впечатлила своим безупречным видом. Некоторые оказались знакомы с работами ее приятеля. «Красотка, как всегда», «Стильная и красивая», «Белый вам идет», «Это фото останется в истории!», «Вау! Крутые», «Действительно хорошая встреча», — прокомментировали пост подписчики.

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