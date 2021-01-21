«Тренд сезона!»: Лопырева в блестящем платье по фигуре и шубе в пол восхитила стилиста

Виктория Лопырева целый год путешествовала. Девушка предпочла переждать пандемию сначала в Дубае, а затем в Турции. Более того, в декабре она отдохнула на Мальдивах, а потом добралась до Майами со своим сыном Марком Лео. Девушка успевала участвовать в фотосессиях и посещать светские рауты, а свободное время она посвящает наследнику. Неожиданно в январе блондинка прилетела в Москву.

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Лопырева не могла пропустить день рождения подруги Анастасии Задориной. Для такого случая она облачилась в пудровое платье по фигуре со стразами. Наряд дополнили босоножки и сумка Chanel. На вечеринку модель пришла в длинной шубе из натурального меха. На девушку были устремлены взгляды гостей. Виктория давно славится своей красотой. Однако наряд подчеркнул все достоинства ее фигуры.

Поклонники одарили жену Игоря Булатова комплиментами. Многие оценили и ее зимний образ. Фанаты давно не видели ее в столь изысканных аутфитах. А для портала Teleprogramma.pro оценила лук звезды имидж-стилист Елена Бестави.

«Если говорить о платье, оно весьма актуально. Ткани с блеском — тренд сезона! Модники встречали Новый год именно в нарядах из таких тканей. Шуба в пол позволяет не замерзнуть. То что это натуральный мех, это выбор Виктории. Да, в Европе сейчас отдают предпочтение искусственному меху, но до нас эта тенденция очень медленно идет. Плюс ко всему, для неких российских дам шуба из натурального меха — это сообщение обществу о своей состоятельности. Возможно, брендовая сумма Chanel — это тоже некий посыл: „я могу себе это позволить“. Она с претензией. Я не могу сказать, если некая привязка сумки к чему-то. Например, круглая сумка и круглые сережки-жемчужинки. В любом случае, для светского раута это слишком большая сумка. Тем более, сейчас в моде мини-мини сумочки, в которые даже телефон с трудом помещается», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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