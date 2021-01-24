«Так превращаются в телочку!»: Муцениеце в лаковых ботфортах на шпильке предстала на улице

Агата Муцениеце уже почти год считается свободной девушкой. Она рассталась с Павлом Прилучным, но первое время сильно переживала. После девяти лет совместной жизни актриса даже не сразу призналась, что он порой мог применять силу во время ссор. Однако девушка взяла себя в руки. Она стала заниматься спортом и погрузилась в работу. Некоторые поклонники признаются, что артистка заметно похорошела.

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Недавно Агата отдохнула на Мальдивах с детьми. Теперь она снова регулярно ездит на съемки проекта «Честный развод». Девушка играет привлекательную героиню, которая порой одевается женственно и даже смело. Актриса даже нарастила волосы, чтобы выглядеть привлекательнее. На очередных съемках она была в рыжей шубе с длинными мехом и шапке-ушанке. Сначала Муцениеце была в уггах, но потом ей дали другую обувь.

«Сегодня процесс превращения в Милану на улице в снегу. Одна нога есть. А вы думали это красиво? Нет, вот так превращаются в телочку! О, да!» — заявила звезда.

Прямо на улице бывшая жена Прилучного надела лаковые ботфорты на шпильке, которые подчеркнули ее стройные ноги и дополнили женственный образ. Поклонники были восхищены тем, как она выглядит. Многие отметили, что едва узнают актриса в последнее время, так как ее образ очень пикантные.

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