Сказочный образ: Муцениеце вслед за Орейро облачилась в белоснежное платье по фигуре с перьями

Агата Муцениеце в последнее время много работает. Раньше девушка лишь мечтала, что будет не менее популярна Павла Прилучного. Но после развода с актером ей стали поступать предложения о съемках. Одним из проектов, где она снялась, стала картина «Крюк». Несколько недель назад знаменитость делилась кадрами со съемочной площадки, а потом устроила себе отпуск на Мальдивах. Более того, она сменила имидж для еще одной роли.

Поклонники не успевают следить за перемещениями артистки. Накануне она побывала в Сочи, где не только покаталась на лыжах, но взяла интервью у нового героя для передачи своего YouTube-канала. При этом девушка нарастила волосы и покрасила локоны. А по возвращении в Москву Агата приняла участие в фотосессии. Она облачилась в белоснежное платье в пол с перьями. Ей собрали волосы в хвост и сделали неброский макияж.

«Дорогие друзья, я на фотосессии для прекрасного проекта «Крюк». Анечка немножко изменилась. Такая Миланечка, но ничего! Мы постараемся», — поделилась звезда.

Она позировала в наряде перед фотографом. К слову, образы с перьями стали особенно актуальны в последнее время. Наталия Орейро на телевизионном шоу представала в платье с юбкой из перьев, а певица Валерия недавно вышла в свет в алом платье с тем же декором. Поклонники отметили, что Муцениеце очень идет такой образ. К слову, пока девушка свободна, но она уже мечтает о свадьбе. Актриса уверена, что еще встретит новую любовь.

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