«На свидание позвали»: Муцениеце намекнула на новые отношения после расставания с Прилучным

Как отметила актриса, замуж она торопиться больше не будет.

Актриса Агата Муцениеце в эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид» призналась, что по-прежнему пользуется популярностью у мужчин и вниманием с их стороны. По ее словам, ее в последнее время очень смущают вопросы про личную жизнь. Жить мыслями познакомиться с кем-нибудь она не собирается.

«Я так не жила никогда. Если найду любовь — супер, если нет — тоже супер. У меня нет самоцели снова выйти замуж, всем доказать что-то. Я даже не хочу замуж, если честно, и не пойду. Но на свидание уже позвали, да».

Агата Муцениеце

По словам Агаты Муцениеце, она будет теперь крайне осторожна в амурных делах. Как отметила звезда, она ждет любовь, не теряет в нее веру. Звезда считает, что сейчас с трудом может понять, что такое любовь. Всему виной разочарование, которое она пережила после развода с актером Павлом Прилучным.

Напомним, что брак Агаты Муцениеце и Павла Прилучного рухнул. Причем «мажор» недолго был одинок. По некоторым данным, у него страстный роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.

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