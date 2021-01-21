«Какой плоский живот!»: Ани Лорак в соблазнительном топе и лосинах блеснула прелестями фигуры

Певица приняла участие в чувственной фотосессии. Поклонники поразились тому, в какой форме находится 42-летняя артистка.

Ани Лорак почти два года назад развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. После этого она не только постройнела, но и похорошела, по мнению поклонников. Певица воспитывает девятилетнюю дочку Софию. Она старается все свободное время посвящать наследнице. В минувшем году, в перерывах между работой, артистка гуляла с девочкой. О личной жизни украинская исполнительница предпочитает не рассказывать.

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Не так давно Лорак приехала в Киев. Она проводит время на своей родине, гуляя и играя с наследницей. Но певица приготовила сюрприз поклонникам и поделилась кадрами из новой чувственной фотосессии. Девушка предстала на фото в облегающих белых лосинах, надетых поверх нижнего белья, и кроп-топе. Наряд облегал каждый изгиб ее тела и подчеркнул выдающуюся грудь. Мужчина крепкими руками обнимал звезду.

42-летняя артистка похвасталась не только загорелыми прелестями фигуры, но и точеным прессом.

«Боль моя — вулкан остывший. Оставляю в 2020-м…» — написала она.

Слова из нового хита насторожили пользователей Сети. Многие посчитали, что она намекнула на расставание с молодым саунд-продюсером Егором Глебом. Поклонники также одарили комплиментами певицу. «Каролин, все хорошо? В 2021 будет только самое лучшее!!!», «Не, ну вообще», «Нереальная красотка!Правильно! Нужно избавляться от груза прошлого», «Какой плоский живот!», «Затем так натянула лосины или трусы? Складки же видно» — прокомментировали пост подписчики.

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