Восходящая звезда: дочь Николаева в кукольном платье цвета неба встретилась на ТВ с детьми Киркорова и Лорак

В преддверии Нового года дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой пятилетняя Вероника поделилась с родителями своими недетскими мечтами. Оказывается, малышка больше всего на свете желает, чтобы ее песни крутили по радио. К слову, она уже пишет музыку и стихи, всерьез задумываясь о карьере в шоу-бизнесе.

Этой зимой первый шаг в покорении звездного Олимпа Ника уже сделала, выступив на новогоднем шоу. Девочка вышла вместе с папой и мамой на сцену, исполнив праздничную песню. Кроме того, она засветилась в программе «Сегодня вечером». И вот новый этап на пути к славе у наследницы народного артиста – на сей раз юная звездочка предстала на шоу «Угадай мелодию». Компанию ей составили Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином, а также Ани Лорак с дочкой Соней.

Девочка появилась перед объективами в кукольном платье с юбкой небесного цвета и белоснежным верхом. Дочь Лорак выбрала сдержанный наряд оттенка пломбира, ну а дети короля российской эстрады как всегда предстали в облачении с намеком на статус своего отца, примерив брендовые вещи с жабо и принтом в виде короны.

«Пока Мартин и Аллочка угадывают мелодии, Вероничка и Сонечка знакомятся, а также — первая награда Вероники — #хайпУгадайМелодию!» — подписал снимки Игорь Николаев.

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