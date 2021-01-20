«Вырубила»: Подольская продемонстрировала, как крохотный сын Преснякова спит в колыбельке

Певица не скрывает, что теперь у нее вечера проходят одинаково. Она делает все, чтобы убаюкать двухмесячного сына.

Наталья Подольская уже десять лет является женой и главной опорой Владимира Преснякова. Они забоятся о пятилетнем сыне Артемии. Для мальчика родители готовы на все. Они регулярно возят его на море, а в прошлом году наследник певца стал ходить на занятия по танцам в школу «Тодес». А в конце октября в звездной семье произошло пополнение. Девушка родила еще одного сына, который получил имя Иван.

Теперь Наталья заново учится ухаживать за младенцами. Она порой дает себе отдохнуть, посещая концерты или отправляясь на свидания с мужем. Но большую часть времени теперь певица находится дома с детьми. Очередной вечер она посвятила двухмесячному Ване, который не сразу засыпает, так как любит мамины объятия. На этот раз Подольской удалось его убаюкать. Она запечатлела кроху в колыбельке. Он был облачен в шапочку и белые ползунки, а также накрыл пледом.

«Вырубила», — написала звезда.

Примечательно, что накануне артистка не сидела дома. Она призналась, что старший сын вынудил ее, сопроводить его на занятия. Тогда Наталья попросила помощь Преснякова. Они вместе отвели ребенка на танцы, а сами устроили шоппинг. Певица показала, как ее муж прогуливается с коляской. Она отметила, что он очень горд. Поклонники в свою очередь умилились тому, какие они заботливые родители. Пока пары скрывает лицо Вани, но фанаты уверены, что малыш пошел в отца.

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