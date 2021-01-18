«Совсем другая»: Наталья Подольская в сливочном костюме не смогла скрыть живот после родов

Певица призналась, что смогла похудеть за последние недели, но у нее есть проблемная часть тела, с которой она пока не справилась.

Наталья Подольская счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Певица растит с ним сына Артемия. Пятилетний мальчик много путешествует с родителями и увлекается танцами. А в минувшем году артистка родила второго наследника — Ивана. Для пары пополнение в семье стало большой радостью. Теперь вечерами девушка наслаждается материнством. Недавно она призналась, что малыш засыпает в ее объятиях.

С момента родов прошло только два с половиной месяца, но Наталья успела похудеть. Она хвасталась, что набранные килограммы ушли, но у нее осталась одна проблемная часть — живот. По словам певицы, она пока не смогла привести его в порядок. При этом дома артистке нравится ходить в женственных луках. На новом фото Подольская предстала в сливочном костюме, состоящем из шорт и толстовки. Она сидела на полу, обнажив стройные ноги и неидеальный живот.

Поклонники отметили, что 38-летняя звезда прекрасно выглядит. Девушка восхитила фанатов своими формами, но некоторые нашли к чему придраться. «Опять на полу сидит и босая», «Животик выпирает, как вы и говорили», «Очень стройная и живот не так видно», «По мне, так вы в прекрасно форме. Только родили же!», «Такой нежный костюм у вас», «Совсем другая. Особенно лицо», — прокомментировали пост подписчики.

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