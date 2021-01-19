«Ваня дрыхнет, а папа — везет»: Подольская и Пресняков оделись в одном стиле для прогулки с сыновьями

Супруги устроили совместную вылазку в торговый центр. Пока Артемий занимался танцами, его родители покупали одежду ему с младшим братом.

Наталья Подольская не скрывает, что семья для нее очень важна. Во время праздников они собирают близких за большим столом. Певица тепло общается даже с сыном Владимира Преснякова от прошлых отношений Никитой. Сама она подарила артисту сына Артемия, которому уже пять лет. А минувшей осенью в звездной семье снова произошло пополнение. Девушка родила еще одного наследника — сына Ивана.

Теперь жизнь Натальи изменилась. Она уже гораздо реже выходит в свет. Днем певица совмещает домашние дела с заботой о детях. При этом она старается выделить время, чтобы поплавать в бассейне. А вечерами артистка обычно кормит и убаюкивает маленького сына. Пресняков часто старается ей помогать, разделяя обязанности. Однако 19 января у них произошел совместный поход на шоппинг. Подольская поделилась кадрами, на которых ее муж катит коляску с крохотным Ваней.

«Выбрались сегодня. Тема мне в ультимативной форме сказал просто: „Мама, ты меня ведешь на „Тодес“ на секцию“. Но проще взять Ваню с собой и папу, поэтому мы все вместе. Так смешно! Ваня дрыхнет, а папа — везет. Гордый отец!» — отметила она.

Пока Артемий занимался танцами, они пришли в торговый центр. Супруги оделись в спортивном стиле для удобства. На низ были джеггеры и худи. Пара решила пополнить гардероб наследников.

«Торговый центр просто пустой. Пойдем, прикупим детям необходимой одежды», — пояснила Наталья.

Поклонники были восхищены семье артистов. Многие отметили, что Владимир действительно очень заботливый папа.

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