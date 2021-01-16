Акцент на загорелые ноги: Лопырева в микрошортах и массивных ботинках отметилась в Майами

Виктория Лопырева редко приезжает в Москву после рождения сына Марка Лео. Девушка предпочитает жить в теплых странах и много путешествовать. Еще год назад ее сопровождал в поездках муж Игорь Булатов. Однако недавно он получил высокую должность, поэтому проводит время в Коми. А вот его возлюбленная с наследников после отдыха в Дубае прилетела в Майами. Она признавалась, что это одно из ее любимых мест отдыха.

Примечательно, что первые дни Виктория встречалась с подругами, а также успела побывать на пляже. Потом девушка приняла участие в смелой фотосессии на террасе одной из высоток с красивым видом на город. Модель облачилась в неоновое боди и микрошорты с рюшами. Наряд дополнили массивные ботинки и фуражка. Наряд подчеркнул ее загорелые и стройные ноги. Образ Лопыревой поклонникам напомнил эротичный лук женщины-полицейского.

Пользователи Сети были сражены тем, как выглядит девушка. Некоторые даже не узнали модель. «Красивый наряд», «Самая модная», «Люблю такие ботинки на девушках», «Ух ты, какая вы красотка виктория», «Тебе однозначно идет этот стиль», «Ботинки просто отвал бошки….», «Ножки от ушей», «Фантастическая фигура и образ», «Фото бесстыдницы», «В Майами ты стала самой модной», — прокомментировали пост подписчики.

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