«Прекрасный вечер»: Лопырева в белоснежных джинсах и свитере поужинала с подругами в Дубае

Виктория Лопырева долго искала свою любовь. У нее были романы со многими мужчинами, включая Николая Баскова. Однако их свадьба так и не состоялась. Зато вскоре девушка перестала скрывать отношения с бизнесменом Игорем Булатовым. Она родила от него сына Марка Лео. В 2019 году модель стала мамой, а также вышла замуж за своего избранника.

Недавно Виктория отдохнула на Мальдивах, а Новый год встретила в Дубае. Ранее ее муж находился на работе, так как получил должность зампреда правительства республики Коми, но в новогоднюю ночь он был с семьей. Похоже, что Игорь вскоре снов уехал, так как накануне Лопырева провела вечер с подругами. Она облачилась в белые укороченные джинсы и тонкий свитер. Девушка поужинала с подругами под открытым небом.

«Прекрасный вечер», — отметила блондинка.

3 января Виктория отправилась кататься на яхте. Она стала частью шумной вечеринки. На этот раз модель надела топ и мини-шорты кремового цвета. Девушка позволила себе выпить несколько бокалов прохладительных напитков и устроила зажигательные танцы на палубе. Лопырева продемонстрировала не только пластичность, но и идеальный бронзовый загар.

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