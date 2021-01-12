«Худышка!»: Лопырева в платье-сорочке цвета припыленной розы увиделась с подругами в Майами

Модель приехала в США без мужа. Она призналась, что любит Флориду, поэтому с радостью туда вернулась.

Виктория Лопырева регулярно путешествует. Девушка не скрывает, что ей нравится проводить время на море. В 2020 году она побывала в Дубае, Турции и на Мальдивах. На курортах блондинка жила месяцами со своим сыном Марком Лео. Также периодически у ней прилетал муж Игорь Булатов. Однако он получил высокую должность, поэтому теперь не всегда может сопровождать жену в поездках. Не удивительно, что на днях Виктория прилетела в Майами без возлюбленного.

Для Виктории Флорида уже стала вторым домом. Именно там она родила сына почти два года назад. Девушка признавалась, что обожает проводить время в США. Обычно она сразу направляется на пляж, чтобы насладиться теплой погодой. Однако на этот раз блондинка для начала встретилась со своими подругами. Лопырева облачилась в платье-сорочку из шелка цвета припыленной розы, а также в кремовую тунику. Образ дополнили босоножки на танкетке.

«Такая красотка! Худышка вообще!», — восхитилась одна из девушек моделью.

Виктория посидела с подругами в кафе на природе. Они устроили чаепитие по такому случаю, во время которого пообщались и подурачились.

«Соскучился по красавицам», — призналась звезда.

Поклонники в свою очередь отметили, что 37-летняя мама выглядит безупречно. «Не представляю как можно быть такими красивыми», «Как всегда самые красивые подружки у Вики», «Эстетика и красота зашкаливает», «Как с обложки», «Это платье мне понравилось больше всего», — прокомментировали пост подписчики.

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