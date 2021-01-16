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«Полет нормальный»: Екатерина Волкова отметила день рождения в SPA-салоне

Актрисе сериала «Воронины» исполнилось 39 лет. Поздравляем!

«Полет нормальный»: Екатерина Волкова отметила день рождения в SPA-салоне
Екатерина Волкова устроила праздник в свою честь. Фото: Instagram.com/volkovihome

Артистка Екатерина Волкова разместила в Stories личного профиля кадры своего праздничного дня. Исполнительница роли Веры Ворониной в комедийном сериале «Воронины» провела день рождения в одном из местных салонов красоты. Знаменитость вместе с подругами сходили на массаж и другие уходовые процедуры.

Далеко не все выбирают шумные вечеринки и банкеты в день своего рождения. Некоторые, как певица Айза Долматова, устраивают тихие посиделки с семьей. А есть те, кто в этот день полностью посвящает время себе любимому. Так, Екатерина Волкова подарила себе и своим подружкам настоящий праздник души и тела в SPA.

«Ну все, вот она мечта! Сначала мы идем в сауну. Распариваемся, расслабляемся, потом массаж. Идеальный день рождения!», — отметила Волкова.

Екатерина Волкова
Екатерина Волкова в SPA. Фото: Instagram.com/volkovihome

Также актриса успела запустить в небо пять разноцветных шаров. Каждый цвет символизировал определенную мечту. Что именно загадала Екатерина, поклонники не узнали. Однако знаменитость не забыла поблагодарить их за поздравления.

«39 лет… Полет нормальный», — написала Волкова в своем микроблоге.

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